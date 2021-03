Prefeito de Paraíso se reúne com representantes da vacina Sputnik

O município de Santana do Paraíso está se movimentando para garantir o máximo de vacinas possível para imunizar a sua população contra a Covid-19. Na manhã desta quarta-feira (17), o prefeito Bruno Morato participou de uma reunião com representantes de uma empresa que vende a vacina Sputnik, em Governador Valadares, em um encontro que envolveu o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço (Consaúde), do qual Bruno Morato é vice-presidente, e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Doce (Cisdoce). O prefeito de Jaguaraçu, Márcio Lima de Paula, presidente do Consaúde, também participou da reunião.

“O objetivo é que estes dois consórcios unam os municípios que representam para fazer a compra conjunta da vacina o mais rápido possível. O município de Santana do Paraíso já aprovou uma lei que permite a compra de vacinas e nós já estamos procurando os meios legais para fazer essa aquisição o quanto antes, por meio desses dois consórcios”, afirma Bruno Morato.

Conforme o prefeito, a ação conjunta dos consórcios é um plano alternativo que visa garantir maior celeridade na imunização dos cidadãos contra a Covid-19. “Se o Plano Nacional de Imunizações (PNI) não adquirir o número de vacinas suficiente, nós vamos adquiri-las para que toda a população seja imunizada”, garante Bruno Morato.