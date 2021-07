Prefeitura de Ipatinga vistoria veículos do transporte escolar

Os autorizatários do transporte escolar em Ipatinga devem ficar atentos. O prazo para a vistoria obrigatória visando à renovação de suas licenças no dia 9 de agosto, e os carros precisam ser apresentados no Departamento de Transporte e Trânsito (Detra), no pátio da Suplan, no bairro Cidade Nobre. Atualmente, são 320 veículos cadastrados para a prestação desse tipo de serviço no município.

O atendimento tem início programado para o dia 09/08 e vai até o dia 09/09, e é feito de segunda a sexta-feira, conforme horário agendado. Aqueles que receberam em suas casas uma carta informando sobre a necessidade de comparecimento deverão apresentar os seguintes documentos: certidão negativa de débito municipal; CNH do autorizatário e do condutor auxiliar cadastrado; cópia do comprovante de endereço do autorizatário e do condutor auxiliar; carteirinha do autorizatário e do condutor auxiliar; comprovante da guia paga para vistoria e certificado cronotacógrafo do veículo.

É importante frisar que essa verificação ocorre duas vezes ao ano e é obrigatória com a presença do autorizatário, conforme previsto na Lei Municipal n° 3.479/2015.

Pendências ou irregularidades

Os veículos que apresentarem pendências ou irregularidades no momento da vistoria deverão saná-las em até 30 dias. Ao final desse prazo o veículo deverá ser submetido a uma vistoria complementar, sendo gerada uma nova guia de arrecadação para o autorizatário. As vans aprovadas no processo de vistoria recebem a autorização, e serão identificadas com selos nas portas e para-brisas, esse padrão deverá ser seguido para a continuidade da prestação do serviço.

Os pais e responsáveis deverão ficar atentos na verificação do cumprimento desses mecanismos de segurança antes da contratação do serviço.

Serviços

Denúncias sobre atividade irregular do transporte escolar e outras informações relacionadas à atividade devem ser encaminhadas à Ouvidoria da PMI pelo telefone 156, de segunda a sexta, de 12h às 18h, ou por meio do telefone 3829-8529.