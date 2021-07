WR realiza a entrega do The One, com salas comerciais, no Horto

A WR Construtora abriu as portas de mais um empreendimento com salas comerciais de primeira linha, no Bairro Horto, em Ipatinga. É a entrega do The One, prédio de dez andares situado na rua Palmeiras, 718, com um conceito diferenciado para quem está pronto para expandir os negócios e encantar os clientes em cada detalhe. A começar pela fachada em vidro e o paisagismo com ampla calçada, que dá continuidade ao projeto do WR vizinho ao lado, o L’Único Residence.

No hall, a exuberância do The One começa pelo piso de quartzito, que une a beleza do mármore à resistência do granito, com desenho e aspectos únicos. Além disso, o espaço ganhou uma decoração moderna, com móveis e bancada suspensa com revestimento amadeirado. O prédio de salas comerciais leva o capricho do “Padrão WR” pelos elevadores de alta tecnologia até os andares, com um projeto de iluminação de LED diferenciado e decoração que leva mais charme aos corredores e salas.

“Tudo no The One foi planejado na medida certa para o consultório, para o escritório, para os profissionais e para os negócios de diversas empresas. Todas com vagas de garagem exclusivas, amplas e protegidas com pintura epóxi. É mais conforto, mais estilo e mais rentabilidade, pra quem quer crescer junto com mais um WR de sucesso”, destaca Wallace Barreto Simão, diretor da WR Construtora.

O The One é a 22ª entrega dentre os 34 empreendimentos comerciais e residenciais lançados pela WR em mais de 15 anos de história. Atualmente, a construtora executa 10 canteiros de obras simultaneamente, em Ipatinga e Governador Valadares. E, ainda, prepara outros dois canteiros de lançamentos recentes para este segundo semestre.