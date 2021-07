Atleta da Usipa disputa Campeonato Brasileiro de Natação de Inverno

Neste sábado (24), o nadador da Usipa, Renan Patrick Quaresma, participa do Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Inverno – Troféu Ruben Dinard de Araújo. A competição acontece no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte e será transmitida pelo site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

Renan, que treina no clube há cinco anos, irá nadar na prova de 50m livre, sua especialidade. “Estou muito feliz por participar do meu primeiro campeonato brasileiro. Tenho treinado bastante para conquistar bons resultados e levar o nome da Usipa ao lugar mais alto do pódio”, afirma.

“O Renan é um atleta que vem amadurecendo ano após ano, colhendo bons frutos e conquistando medalhas e índices. Mesmo não estando no ritmo ideal de competição por conta da paralisação do esporte nos últimos meses, nossas expectativas para o torneio são as melhores”, comenta o técnico de natação da Usipa, Alexandre Watanabe.

PROJETO ECOMOV NATAÇÃO ANO IV

Renan faz parte do Projeto Ecomov Natação Ano IV, aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte. O projeto é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente das empresas Consul, Univale Transportes e Usiminas, com apoio do Instituto Usiminas.