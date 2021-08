Atletismo da Usipa participa de intercâmbio técnico em Valadares

A fim de trocar conhecimentos específicos da modalidade, o Departamento de Atletismo da Usipa participa de um intercâmbio técnico em Governador Valadares neste fim de semana (14 e 15). Os atletas disputarão provas de arremesso, corrida e lançamento na Estação Olímpica, que possui estrutura de uma pista atlética (material sintético).

14 usipenses participarão das disputas. “Muitos dos nossos alunos nunca pisaram em uma pista sintética e terão a oportunidade nesse intercâmbio, que certamente será apenas o primeiro dessa parceria com a Estação Olímpica”, comenta a coordenadora do Departamento de Atletismo da Usipa, Euzinete Reis.

No sábado, os participantes fazem o reconhecimento da pista e treinam as modalidades específicas. A disputa das provas acontece no domingo. Os atletas ficarão hospedados no próprio local do evento. Além do caráter competitivo, o intercâmbio permite aos atletas uma maior interação e troca de experiências entre si, princípios importantes para um bom desempenho esportivo.