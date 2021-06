O kartódromo do Kart Clube de Ipatinga recebe no próximo domingo (20), às 10h, a 3ª etapa da Copa Vale do Aço de Kart. O evento, apresentado pela WR Construtora, contará com 36 pilotos das categorias S 400 e Light.

No total, serão quatro provas, sendo duas baterias de cada categoria. Os cinco pilotos de cada uma delas que somarem mais pontos no geral sobem ao pódio como vencedores.