Estádio Ipatingão está preparado para receber clássico entre Cruzeiro e Atlético

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) de Ipatinga, informa que preparou toda estrutura necessária para receber o clássico mineiro entre as equipes masters de Cruzeiro e Atlético, válido pela Copa Brasil Legends 2021, neste sábado (18), às 11h, no estádio Ipatingão. A cidade foi a primeira do Estado a receber jogos com a presença de público, desde o início da pandemia.

Para que o evento aconteça dentro dos protocolos de segurança, na próxima sexta-feira (17) o estádio passará por higienização completa. Todas as normas sanitárias básicas deverão ser observadas, como uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura no portão de acesso, além da disponibilização de álcool em gel.

O prefeito Gustavo Nunes ressalta que a retomada gradual da rotina “normal” da população de Ipatinga está sendo realizada com todo planejamento e segurança que o momento de pandemia exige dos órgãos públicos. “Vamos garantir a segurança do torcedor, e para isso a administração municipal se preocupou em realizar várias adequações e uma reforma estrutural no estádio”, disse.

Durante a atual gestão, o estádio já passou por diversas melhorias. Foram reformadas todas as cabines, o hall de entrada, os bancos de reserva, além da revitalização do gramado. Está programada ainda a melhoria na iluminação. Recursos estão sendo buscados para viabilizá-la.

“Desde o início da gestão, a recuperação do Ipatingão é uma de nossas prioridades. Fizemos uma minuciosa análise da situação do estádio e foram apontados alguns pontos que precisavam ser corrigidos. Desde então, muitas intervenções foram feitas, e restam os últimos ajustes para que estejamos aptos a receber não só os grandes times da capital, mas qualquer equipe do Brasil”, ressaltou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município, Alessandro Máximo.

O gramado também passou por tratamento especial, com manutenção de corte, adubação e demarcação do campo para o jogo. “Tudo para dar excelentes condições para os jogadores”, pontuou Alessandro.

DOAÇÕES

Os torcedores que forem prestigiar a partida deste sábado poderão contribuir com políticas do município de amparo às pessoas em vulnerabilidade social, doando um quilo de alimento não perecível. Os mantimentos serão arrecadados para destinação a entidades beneficentes assistidas pelo poder público.

POSTOS DE VENDA DE INGRESSOS

Ipatinga:

Bar Santa Maria – Cariru

Quiosque Boachá – Parque Ipanema

Dulce Flores – Jardim Panorama

Loja King Vest – Shopping do Vale

Casas Globo – Canaã

Arena Gaditas – Bom Jardim

Point do Esporte – Centro

Sapatos Club – Cidade Nobre

Coronel Fabriciano:

Point do Esporte – centro

Cosmake – Centro

Timoteo:

Cosmake – Centro

Valor do Ingresso:

R$ 20,00 – antecipado

R$ 30,00 – no dia