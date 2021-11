A Prefeitura de Coronel Fabriciano lançou nessa quinta-feira (4), na Escola Municipal Senador Zé Alencar, os Jogos da Integração e da Inclusão edição 2021. Com provas variadas e competições entre alunos com e sem deficiência, os jogos estão em sua segunda edição com o propósito de integrar as escolas e os estudantes e promover a inclusão dos alunos com deficiência por meio do esporte.

Quinze escolas municipais e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) se inscreveram nos jogos para disputas de Estafetas, Queimada, Câmbio, Atletismo, Atletismo especial, Atletismo EJA, Prova de arremesso e lançamentos, Arco ao cone e Cai não cai. As provas acontecerão na pista de atletismo do Unileste e nas escolas Nicanor Ataíde, Raimunda Coura e Maria das Graças Ferreira.

A secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Godinho, ressaltou a importância dos jogos como forma de promoção da inclusão das pessoas com deficiência. “Esse tipo de vivência propicia que a gente entenda as desigualdades existentes e consiga chegar mais próximo de uma perspectiva de inclusão”, disse.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau parabenizou os participantes e exaltou a competição. “O esporte só traz benefícios e promove também inclusão. Então, o que a gente tem a dizer e desejar boa sorte a todos os competidores”, resumiu.

As competições vão até o dia 26 deste mês entre alunos da educação infantil, do ensino fundamental, educação especial e da EJA – Educação de Jovens e adultos. O coordenador dos jogos, Fábio José Ferreira ressalta que os jogos têm grande impacto social. “Eu desconheço uma competição que tenha uma integração tão grande dentro do ambiente escolar com alunos especiais e não especiais competindo junto. Existem processos de coordenação motora que os alunos vão alcançar nestes jogos e que vão impactar em suas vidas no futuro”, disse.