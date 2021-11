A Pace 3 Eventos Esportivos, em parceria com a Prefeitura de Ipatinga, realizará neste final de semana – abertura no sábado (20), às 8h, e encerramento no domingo (21), às 16h -, no estádio Ipatingão, o 1º Vale Games, que terá cerca de 350 participantes de várias regiões do país. Está sendo preparada uma estrutura jamais vista na região, com praça de alimentação, playground e área de convivência, além de atrações musicais como as bandas Caixa 3 e Polivalência.

Alguns dos movimentos praticados no Crossfit, como: Burpee, Deadlift, Double Under, Box Jump Over, Kettlebel Swing e vários outros, fazem parte de um programa especial de fitness criado na década de 90, que mistura exercícios funcionais de alta intensidade e hoje se tornou uma verdadeira febre no mundo inteiro.

“Desde o início da administração Gustavo Nunes, é ressaltada a importância de parcerias público-privadas, principalmente quando está envolvido algo tão saudável como o esporte. Vencido o período mais crítico da pandemia, estamos retornando aos poucos com eventos esportivos, e nada melhor que unir o Crossfit, uma modalidade que atrai um número cada vez maior de adeptos a cada dia, com o Ipatingão, referência em realizações marcanrtes e palco de tantas glórias”, destacou o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga, Alessandro Máximo.

EVENTO INÉDITO

O diretor da Pace 3, Jovani Pires, fala da importância desse projeto na cidade: “É a primeira vez que um evento desse porte é realizado na região, e a ideia é que com o passar dos anos ele se torne referência nacional. Serão seis provas e, no desfecho, a finalíssima, ao longo dos dois dias. E temos que enfatizar que as parcerias são de grande valia para que projetos deste tipo saiam do papel”.

A entrada será liberada mediante a doação de três quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados ao Banco de Alimentos do município. O acesso ao estacionamento estará liberado a partir do 11° Batalhão de Bombeiros , na avenida Roberto Burle Marx.

Os organizadores estimam que pelo menos 1.500 pessoas acompanhem a programação esportivo-recreativa.