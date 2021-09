Ipatingão será palco de clássico entre equipes masters de futebol

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10), no gramado do estádio João Lamego Netto (o Ipatingão), em Ipatinga, o prefeito Gustavo Nunes anunciou que o gigante do Parque Ipanema receberá mais um importante evento esportivo no próximo dia 18 (sábado), às 11h. O principal palco futebolístico do município e do Vale do Aço vai sediar o clássico mineiro entre as equipes masters de Cruzeiro e Atlético, válido pela Copa Brasil Legends 2021.

Na partida estarão em campo figuras bem conhecidas, como os ex-cruzeirenses Geovanni, Gomes e Ricardinho e os ex-atleticanos Paulo Roberto Prestes, Sérgio Araújo e o ipatinguense Mancini. Outros nomes como Túlio Maravilha, Donizete “Pantera”, Viola e Zé Roberto também participam do torneio, trazendo à memória da torcida o futebol jogado na década de 90 e início dos anos 2000.

IMPACTOS POSITIVOS

Em seu informe aos representantes dos meios de Comunicação, o prefeito Gustavo Nunes salientou: “Estamos discutindo detalhes de organização com várias de nossas Secretarias, para que o protocolo sanitário seja cumprido à risca e Ipatinga vire modelo para este tipo de evento. Em breve será publicado um novo decreto municipal que oficializa a flexibilização de público no estádio para até 50% de sua capacidade, já que felizmente alcançamos números bastante controlados da pandemia e estamos avançados na vacinação da população. Sempre salientamos que a grande meta da nossa administração diante dos desafios impostos pela Covid-19 era alcançar pontos de equilíbrio entre a saúde e a economia, e temos conseguido conquistar este objetivo, graças às estratégias que adotamos desde o início do governo. Um evento desse porte não apenas aquece o nosso comércio, mas impacta positivamente em uma grande cadeia de atividades, beneficiando também, entre outros setores, a nossa rede hoteleira”, observou.

O secretário de Governo do município, Roberto Soares, endossou as palavras do prefeito e destacou ainda o caráter social da realização: “Temos a expectativa de arrecadar algumas toneladas de mantimentos para famílias em vulnerabilidade social com este evento. Planejamos que os torcedores doem gêneros de primeira necessidade não-perecíveis, que serão destinados ao nosso Banco de Alimentos, um organismo que está funcionando a todo vapor sob esta gestão, beneficiando milhares de pessoas. E como bem salientou o prefeito, nos reuniremos ainda nesta data para definir a questão da flexibização de público em decreto a ser publicado nos próximos dias”, enfatizou.

ORGANIZAÇÃO E VISIBILIDADE

O torneio é organizado pela World Legends, empresa que promove eventos de futebol master ao redor do mundo, e teve início no último dia 4, com os confrontos de Corínthians x Palmeiras e São Paulo x Santos. São 16 equipes na disputa, divididas em oito grupos, que na primeira fase são regionais.

Outro detalhe importante é que a competição tem do Sportv, canal de tevê com abrangência nacional. Entre os embaixadores da

Copa estão os ex-jogadores Somália, com passagens por clubes como América-MG, Grêmio e Fluminense, e Maurinho, ex-Cruzeiro, São Paulo e Santos.

A proposta foi levada à administração municipal pelo empresário Maciel Rodrigues, que também destacou a importância da realização da partida em solo ipatinguense: “O Ipatingão é um dos melhores estádios de Minas Gerais. Então, temos que aproveitar a sua estrutura para trazer grandes eventos para a cidade. Por isso, logo que vislumbramos esta possibilidade, apresentamos a proposta ao prefeito Gustavo Nunes, que imediatamente abraçou a ideia”, concluiu.