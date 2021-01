Mexa-se retoma atividades em Fabriciano

O Programa Mexa-se, desenvolvido pela Prefeitura de Coronel Fabriciano está de volta a partir de 1º de fevereiro nas praças da cidade. Implantado em 2017, o programa teve as atividades interrompidas em dezembro de 2020 devido às férias coletivas dos servidores.

Para este retorno, o número de alunos por turmas foi reduzido devido ao novo coronavírus. Além do distanciamento implantado no espaço de atividades, todos os praticantes precisarão usar máscara, álcool gel e garrafinha de água individual.

O programa oferece gratuitamente atividade física com orientação médica e nutricional com o suporte da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Todos os usuários são cadastrados no SUS. Atualmente, o Mexa-se funciona em 12 polos com professores de educação física, psicólogos e nutricionistas. São eles:

· Floresta (Quadra de esportes)

· Aparecida do Norte (Quadra de esportes)

· Santa Cruz (Quadra de esportes)

· Belvedere (Praça do Belvedere)

· Caladão (Quadra de esportes)

· São Domingos (Quadra de esportes)

· Silvio Pereira ll (Quadra Zé Alencar)

· Amaro Lanari (Praça do Amaro Lanari)

· Parque Linear (Praça do Parque Linear)

· Praça CEU (Quadra da Praça CEU)

· Caladinho de Cima (Quadra Raimunda Coura)

· Mangueiras (Pracinha do Mangueiras)

Todos os polos possuem atividades de manhã e à noite. Inscrições e informações podem ser obtidas no local. A unidade Mangueiras é a mais recente e vai iniciar suas atividades dia 4 de fevereiro. O polo funcionará na nova praça inaugurada recentemente no bairro. O Gerente de Programas Especiais da prefeitura, Laudenir Rodrigues, afirma que o programa tem gerado benefícios diversos, inclusive nas despesas com a saúde.

“O objetivo do Mexa-se é gerar qualidade de vida com a perda de peso, melhoria do condicionamento físico e melhoria da alimentação. Oferecemos ainda hidroginástica para quem não pode praticar atividade física de alto impacto e para gestantes. Com isso, reduzimos substancialmente o número de consultas, tratamentos psicológicos, o consumo de remédios e até exames que eram muito elevados na rede de saúde”, disse Laudenir. Qualquer pessoa pode participar do Mexa-se. Basta se apresentar em um dos polos com o CPF e o cartão SUS.

VÍTIMAS DE COVID-19

Uma dúvida comum neste momento diz respeito à atividade física para quem foi acometido pelo novo coronavírus. Laudenir lembra que quem já recebeu alta médica pode praticar atividade física, mas de forma moderada. “Este usuário vai passar por uma avaliação clínica e deve seguir as orientações do profissional de educação física, uma vez que alguns pacientes podem ter sofrido comprometimento pulmonar e em função disso precisarão seguir procedimentos e critérios estabelecidos em sua alta médica”, disse.