Mostra Olímpica marca abertura das Olimpíadas Usipa

No último sábado (17), na Usipa, em Ipatinga (MG), teve início a primeira edição das Olimpíadas Usipa. Na ocasião, atletas da associação participaram da Mostra Olímpica, em que apresentaram ao público presente histórias sobre a origem de cada esporte praticado no clube: atletismo, futebol, ginástica artística, judô, natação e voleibol. Fotos, uniformes, objetos históricos, dentre outros, faziam parte da decoração dos estandes, que estavam estrategicamente posicionados para ocupar toda a pista Juvenal dos Santos.

Autoridades, convidados, familiares de atletas e patrocinadores estiveram presentes na Mostra, que contou com discursos, momento solene de homenagem aos nossos parceiros e acendimento da pira olímpica. O presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo, deus as boas vindas ao evento. “A Usipa é mais do que um clube social, nossa relação com a comunidade vai além. Atualmente, cerca de 500 atletas estão inseridos em projetos esportivos a custo zero, graças aos nossos parceiros, que têm nos apoiado mesmo nesse momento tão difícil. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa iniciativa de sucesso, que rende frutos há anos”, afirmou.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, ressaltou a importância do apoio ao projeto regional: “Ficamos muito felizes em ver que nossa colaboração é de grande valia para gerar bons resultados. Acreditamos muito nessa parceria, contem sempre conosco”.

Renato Coura, coordenador de relações institucionais da Bemisa, destacou a tradição da Usipa em revelar atletas. “O grupo Bemisa se sente bastante orgulhoso em participar da história de um clube tão importante como a Usipa, formadora de grandes talentos. Temos muita satisfação em participar da formação desses atletas, por meio do nosso apoio ao Judocas de Aço”, explicou.

O sucesso da Mostra foi evidenciado pelo gerente de esportes da Usipa, Josias Alves: “Conseguimos atingir os objetivos propostos pré-evento e ficamos muito felizes com o resultado do mesmo. Agradecemos a todos os presentes, em especial, nossos apoiadores e nossa querida Lucimar Moura, responsável pelo acendimento da pira olímpica”. A ex-atleta da Usipa e medalhista em Pequim 2008, ressaltou sua gratidão ao clube: “Foram mais de 25 anos treinando nessa associação, que me abriu as portas para o atletismo, me proporcionando conquistas e experiências mundo afora. Saber que sou referência a atletas iniciantes é gratificante e fico muito feliz em ver que o legado da Usipa no esporte ainda continua”, destacou.

OLIMPÍADAS USIPA 2021

Têm início nesta terça-feira (20), os jogos da primeira edição das Olimpíadas Usipa. O evento segue até sexta-feira (23) e consiste na realização de partidas e competições internas de cada modalidade esportiva do clube a fim de celebrar de forma harmoniosa os Jogos Olímpicos de Tóquio.