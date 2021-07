Power Pace, desafio Aliar movimenta o esporte no mês de agosto em Ipatinga

O Evento é organizado pela Pace3 Eventos esportivos, e está marcado para os dias 14 e 15 de agosto, tendo como cenário escolhido, o Parque Ipanema, cartão postal da cidade de Ipatinga que aguarda de braços abertos a cada atleta que vem para abrilhantar ainda mais essa grande festa.

Atletas de várias cidades já se preparam para encarar esse grande desafio aqui na cidade de Ipatinga, onde o esporte vem como principal viés, incentivador das boas práticas e ainda pontuar intensamente como fomento ao turismo da região. O movimento da rede hoteleira, assim como do comércio da região, é intensificado no fim de semana do evento, movimentando a economia através do turismo esportivo. Abrindo os olhos para esse novo público temos novamente, Ipatinga sendo palco de grandes projetos esportivos, incentivando a prática de atividade física, aquecendo a economia, sendo referência em Minas Gerais e no Brasil em eventos esportivos.

Entendendo o momento em que vivemos, a organização ressalta que vários protocolos sanitários são seguidos e adaptados para a maior segurança de todos os participantes, protocolos esses discutidos e aprovados junto a ABRACEO (Associação Brasileira de Corrida e Esportes Outdoor), já testados em várias cidades do Brasil e aqui no leste de Minas Gerais pela própria PACE3, mostrando sempre que é possível praticar atividade física com segurança.

Ainda falando em segurança, a organização ressalta o lema que traz durante o ano de 2021, “Atividade Física Salva Vidas”, um propósito especial em não só atender a todos os atletas que esperam ansiosos junto a seus treinos por esses momentos de desafios através do esporte, mas também como incentivo a novos públicos, alertando para a importância da atividade física na saúde e no bem estar das pessoas.

O desafio é um misto de várias provas e modalidades, atendendo a demanda de diferentes esportes, com a programação composta por dois dias de evento. Sendo o sábado marcado pelas provas de Patins in line e corrida de rua. A prova de patins, abre o desafio no sábado pela manhã, com três categorias: intermediário, avançado e iniciante. Ainda no sábado pela manhã os amantes da corrida de rua se aventuram no percurso de 7km, que traz um misto de asfalto e Cross, sendo um desafio a parte para os participantes.

Já no domingo a programação começa bem cedo com o a modalidade duathlon, ramificação do triathlon, no qual os atletas correm no Parque Ipanema, pedalam na Burle Marx e retornam pra correr no Parque novamente. Logo após iniciasse o desafio 70+2 de ciclismo road, na qual os atletas pedalam na própria avenida Roberto Burle Marx, sendo que com 30 minutos de giro livre, 40 minutos em que o último colocado é eliminado quando for ultrapassado pelo primeiro e após os 70 minutos de prova, duas voltas rápidas definem o vencedor, um dia para amantes da bike com provas bem dinâmicas sendo um atrativo a parte para o público presente.

Viver o desafio é cada vez mais, se entregar a prática de atividade física, vencendo diariamente os obstáculos de nosso dia que nos impedem de treinar, e assim o desafio vem como um estímulo a mais para que tudo isso faça valer a pena em cada suor derramado, onde a conquista é diária e as nossas disputas traçadas contra nós mesmo, ressalta Jovani Pires, um dos organizadores do evento, já fazendo o convite para que todos possam também se desafiar diariamente. As informações completas sobre esse grande desafio se encontram no site www.pace3.com.br. As inscrições são limitadas e podem ser realizadas no site e no local onde acontecerá o evento.