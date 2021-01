Prefeitura expõe a academias novas linhas de gestão em Ipatinga

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) de Ipatinga, recebeu para um bate-papo informal, um grupo de dirigentes de academias que atuam na cidade. Na ocasião, foi apresentada a nova composição da equipe de gestão da pasta, o secretário Alessandro Máximo; seu adjunto, Bruno Rampinelli; o diretor de Esportes, Michael Saimon Carvalho, e o gerente de Esportes, Dalton Pinheiro.

O novo secretário destacou a importância do encontro, aproveitando para exaltar o papel substancial das academias em colaboração ao combate à pandemia de Covid-19, com o cumprimento dos protocolos recomendados: “Nossa intenção é estar em permanente interação com os segmentos, trabalhando sempre de portas abertas, e essa categoria, em especial, faz jus a um tratamento bastante cordial e atencioso, por também representar uma resposta eficiente de bem-estar e qualidade de vida para a nossa população. Juntos iremos propor ações pautadas na segurança e na saúde do ser humano, pois a ideia é transformar Ipatinga em uma cidade mais humana e saudável, com níveis de excelência”, disse.

O empresário Henrique Neto, dono de academia, se mostrou muito satisfeito com o diálogo aberto com o segmento. “Fiquei lisonjeado com o convite e gostei bastante da iniciativa. Entendo que este mesmo sentimento é compartilhado por todos. Além de podermos conhecer melhor o novo secretário e seus assessores, reforçamos a importância de trabalharmos juntos. Nosso intuito é continuar sendo parceiro do poder público no estabelecimento de melhores padrões físicos e mentais para a sociedade”.

Conforme a Semcel, essa política de transparência e portas abertas é um conceito básico a ser adotado por toda a administração, conforme orientação do chefe do Executivo, e será seguida à risca pela repartição. Nas próximas semanas devem ocorrer novas reuniões com representantes tanto do esporte quanto da cultura.