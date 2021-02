Prefeitura realiza reparos no estádio Ipatingão

O estádio municipal João Lamego Netto, o Ipatingão, em Ipatinga, está passando por uma série de intervenções e reparos em sua estrutura. Além da necessidade de preservação do patrimônio, que se encontra danificado, o espaço está sendo preparado para sediar jogos do Campeonato Mineiro de Futebol Módulo 2, conforme a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel).

As reformas envolvem várias instalações, como as cabines de rádio e TV onde ocorrem as transmissões das partidas, que sofreram avarias em função da falta de manutenção nos últimos anos. Também o gramado foi encontrado em condições bastante precárias.

Conforme a Administração do município, ainda no final de 2020 foi registrado o furto de aproximadamente 600 metros de cabos elétricos no local. O delito, documentado pela Polícia Militar, comprometeu a iluminação de boa parte do estádio, impossibilitando a realização de jogos durante a noite. Para sanar o problema, será aberta licitação para compra e reposição do material furtado.

A expectativa é de que em aproximadamente 60 dias os serviços sejam concluídos e o estádio esteja preparado para receber os jogos do Campeonato Mineiro Módulo 2, com início ainda sem data definida.

CAMPEONATO MINEIRO

A realização dos jogos do Campeonato Mineiro é importante para criar novos atrativos na região do Parque Ipanema, abrindo perspectivas para a geração de mais emprego e renda na cidade.

A data de início da competição em 2021 ainda não está definida, mas tudo indica que o certame não acontecerá neste trimestre, atendendo a um apelo dos clubes, que ainda procuram se reestruturar diante das dificuldades impostas pela pandemia.