Primeira edição das Olimpíadas Usipa tem início no próximo sábado

Com o intuito de celebrar a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Usipa realiza, a partir do próximo sábado, as Olimpíadas Usipa 2021, às 8h, no clube em Ipatinga. Na abertura do evento, atletas da entidade e convidados terão a oportunidade de visitar os estandes da Mostra Olímpica e conhecer um pouco mais sobre a origem de cada esporte praticado na associação. São eles: atletismo, futebol, ginástica artística, judô, natação e vôlei.

Todas essas modalidades são olímpicas e serão disputadas em Tóquio. Na Usipa, as histórias dos esportes tiveram início, em sua maioria, há mais de cinquenta anos. A tradição da entidade em revelar grandes atletas é ressaltada pelo gerente de esportes, Josias Alves. “Na Mostra Olímpica, apresentaremos aos participantes o pioneirismo do clube em revelar grandes talentos para o Brasil e para o mundo, como é o caso da Lucimar Moura, ex-atleta da Usipa e medalha de bronze no atletismo em Pequim 2008”, detalha.

A Mostra contará também com a presença de autoridades, terá um momento solene de homenagem aos nossos parceiros e assim como nas Olimpíadas oficiais, haverá o acendimento da pira olímpica. O evento é aberto a atletas e familiares, autoridades e convidados e seguirá todas as recomendações dos órgãos de saúde contra a Covid-19.

OLIMPÍADAS USIPA 2021

Entre os dias 20 e 23 de julho, acontecerá a primeira edição das Olimpíadas Usipa. O evento consiste na realização de jogos e competições internas de cada modalidade esportiva do clube a fim de celebrar de forma harmoniosa os Jogos Olímpicos de Tóquio.