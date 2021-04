Timóteo incentiva doações do Imposto de Renda para projetos sociais

Com o adiamento do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda pela Receita Federal, os conselhos municipais do Idoso, dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo estenderam para até o dia 31 de maio – novo prazo final de entrega das declarações – a campanha “Destine Solidariedade”. A ação objetiva estimular doações do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas para os fundos municipais da Infância e Adolescência e do Idoso de Timóteo.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo, Rosanna Borges, destaca a importância dessa contribuição para a realização de projetos que beneficiem o público alvo. “O contribuinte fará a doação que atenderá crianças, adolescentes e idosos da nossa cidade, e terá o valor abatido do imposto a pagar. Lembrando que as pessoas físicas podem doar até 3% do imposto devido diretamente apenas no modelo completo da declaração”, explica a secretária, argumentando que, além dos recursos ficarem no município para projetos sociais, os contribuintes poderão acompanhar de perto sua aplicação.

De acordo com levantamento da Prefeitura de Timóteo, o município possuía um potencial de arrecadação de doações diretas na declaração referente ao ano base de 2019 de aproximadamente R$ 2,33 milhões. No ano passado, o município arrecadou apenas R$ 17 mil em doações do Imposto de Renda devido.

As doações podem ser formalizadas até a data final da entrega do Imposto de Renda, dia 31 de maio. O preenchimento é muito simples, sendo que o contribuinte deve clicar na ficha “Doações diretamente na declaração” e fazer a opção entre criança e adolescente ou idoso, identificando o fundo municipal, a Unidade Federativa de Minas Gerais e o município de Timóteo. Os contribuintes podem ligar para o telefone (31) 3847-7849 e WhatsApp (31) 99499-3189 para mais informações.

INVESTIMENTOS

Os conselhos do Idoso e da Criança e do Adolescente, juntamente com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, divulgaram um balanço sobre os investimentos realizados a partir das doações ligadas ao Imposto de Renda. De 2013 a 2020, o município arrecadou R$ 2,52 milhões através do Fundo Municipal do Idoso, que foram aplicados no desenvolvimento de projetos nas áreas de cultura, lazer e saúde, atendendo 3.645 idosos. No período de 2016 a 2020, o Fundo da Infância e da Adolescência recebeu R$ 3,2 milhões de doações de pessoas físicas e jurídicas, que beneficiaram diretamente mais de 2 mil crianças e adolescentes.