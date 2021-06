Timóteo renova convênio para atender 600 alunos com aulas de judô

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, firmou convênio com a Associação Ajudôu para aulas de judô em seis núcleos do município, atendendo a um público de 600 alunos. As aulas terão início em agosto, mas antes disso a Associação Ajudôu submeterá ao Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 um documento com o protocolo de segurança sanitária para a realização das aulas e que respeite o sistema de rodízio adotado pela Secretaria de Educação.

A assinatura do convênio foi feita na manhã desta quarta-feira (30) pelo prefeito Douglas Willkys e contou com as presenças do vice-prefeito e secretário de Educação, José Cassemiro Vespasiano, Professor Vespa; do subsecretário de Cultura, Esporte e Lazer, Professor Cláudio Gualbertto; do presidente da entidade, Márcio Oliveira Andrade e do fundador e diretor executivo da Associação, Júlio César Lana Jaques.

A exemplo do convênio anterior a definição dos núcleos beneficiados com o programa levou em conta a localização territorial de maior vulnerabilidade social e a ampliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). As aulas, destinadas a alunos com idade variando entre 4 e 14 anos, ocorrerão em seis núcleos localizados nos bairros Ana Moura, Novo Tempo, Macuco, Centro Sul e no distrito de Cachoeira do Vale. A Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae) de Timóteo também foi incluída no convênio. O convênio é da ordem de R$ 90 mil por um período de nove meses.

“Estamos felizes com a continuidade dessa parceria. Em 26 anos desde a criação do Projeto Ajudôu já atendemos a mais de 25 mil crianças em todo o Estado de Minas Gerais. Isso reforça a nossa tese de que o esporte é fundamental para auxiliar na formação educacional dos estudantes”, pontuou o fundador da entidade Júlio Lana que lembrou que o Ajudôu nasceu e possui sede em Timóteo.

Júlio aproveitou o momento para anunciar que além desse convênio com o Município, o Projeto Ajudôu conseguiu junto à empresa Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo ao esporte, a destinação de recursos para desenvolver mais dois projetos em Timóteo que atenderão a 240 alunos, sendo 120 no Distrito de Cachoeira do Vale com aulas de futsal e voleibol e mais 120 crianças no Bairro Alegre com aulas de karatê.

Para o prefeito Douglas Willkys a renovação do convênio se deu em face do belo trabalho desenvolvido pela entidade junto aos alunos da rede municipal de ensino. A opinião foi compartilhada pelo vice-prefeito Professor Vespa. Na sua opinião, a iniciativa qualifica ainda mais a educação no município, levando uma modalidade esportiva que ensina disciplina, autocontrole e o respeito ao próximo.