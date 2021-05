Timóteo tem 16 entidades selecionadas para edital da Fundação Renova

Foi publicado na última sexta-feira (7) o resultado oficial do Edital da Fundação Renova para a seleção de entidades esportivas, culturais e de turismo, nos 39 municípios atendidos pela instituição em Minas Gerais e no Espírito Santo, entre eles Timóteo. O projeto é uma iniciativa da Renova por meio do programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer e tem como objetivo fortalecer as capacidades de sustentabilidade, ação em rede e desenvolvimento territorial dos grupos e organizações.

Promovido pela Fundação Renova, o edital selecionou 118 entidades esportivas, culturais e de turismo, em municípios de atuação da entidade nos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Na relação de organizações da sociedade civil (OSC´s) foram selecionadas 16 iniciativas com domicílio no Município de Timóteo. Com o maior número de entidades selecionadas, no âmbito da Região Metropolitana do Vale do Aço, dentre os 39 municípios previamente determinados como elegíveis pela própria fundação, Timóteo teve o segundo maior número de entidades selecionadas.

Durante o mês de abril, a Subsecretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educação de Timóteo realizou mobilização junto às entidades locais, formais e não formais, do município para adesão ao projeto “Fortalecimento das Organizações Locais”. Durante o período de inscrições, puderam manifestar interesse em participação nos módulos de qualificação do projeto, grupos não formais, como cooperativas, coletivos, ou seja, aqueles que não possuem o registro no CNPJ, como grupos da terceira idade, de jovens, de pais, fazedores de cultura, músicos, de leitura, artesanato, entre outros. Aos interessados, é necessário que tenham atuação comprovada há pelo menos um ano em um dos municípios atendidos pelo projeto. As entidades sem fins lucrativos, com mais de um ano de constituição formal e registro no CNPJ, com atuação comprovada em um dos municípios, também terão a oportunidade de participar da seleção.

Segundo o Subsecretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, Professor Cláudio Gualbertto, o resultado representa o empenho da Administração Municipal no processo de mobilização a convite da Fundação Renova em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS, Rio de Janeiro). Ainda segundo o Professor, as 16 entidades selecionadas têm uma grande oportunidade de estruturarem a formalização de organização sintonizada com o novo Marco Regulatório do Terceiro Setor (Lei 13.019/2014), o que contribuiria para a identificação de outras e novas possibilidades de captação de recursos e financiamento de projetos esportivos, culturais e de turismo.

A Administração Municipal de Timóteo, por meio da Subsecretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educação manterá apoio a todos os selecionados em todas as etapas do projeto. Portanto, se sua entidade está entre os 16 selecionados, fique atento (a) ao seu e-mail cadastrado, pois nos próximos dias, serão enviadas novas informações, a partir das orientações do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds), parceiro da Fundação Renova na execução do projeto.

As entidades selecionadas terão direito a aplicação de diagnóstico da organização; aporte de R$ 5 mil para colocar em prática as ações do plano construído a partir de uma mentoria especializada; processo formativo com oportunidade de ampliação de rede de relacionamentos; rodadas de negócio.

As entidades de Timóteo contempladas são as seguintes: Ação Social Interagir; AME Sports – Escola de Futebol e Futsal; Assoartt – Associação de Artesãos de Timóteo; Associação Ajudôu; Associação Criança Novo Tempo; Associação Cultural Irmandade Reino do Rosário Guarda de Moçambique de Timóteo; Associação de Amigos da Corrida Rústica de São Sebastião de Timóteo; Associação de Capoeira Arte Brasil; Associação Desportiva da Criança e do Adolescente do Bairro Ana Moura; Dama Espaço Cultural; Espaço Alecrim; Espaço Colaborativo Somos Hadassa; Instituto Brasil Igualdade Social – IBIS; Projeto Meu Bairro em Movimento; Timóteo Esporte Clube; e Vila Nova Esporte Club.

O resultado oficial final por ser conferido no link:

https://www.cieds.org.br/projeto/fortalecimento-de-organizacoes-locais