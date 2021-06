Usipa abre seletiva para recrutar novos atletas

A Usipa e o Instituto Ecomovimento anunciam a abertura de 57 vagas para selecionar atletas para as modalidades esportivas de futebol, voleibol e judô. As avaliações vão acontecer na Usipa na próxima semana, entre os dias 22 e 25. Os escolhidos vão integrar três importantes projetos esportivos do clube que disputam competições oficiais a nível regional, estadual e nacional. Os atletas selecionados para cada categoria treinarão na Usipa gratuitamente pelo período de um ano e representarão o clube nas competições.

Número de vagas por modalidade:

Futebol – Para o Projeto Ecomov Futebol de Base Ano III serão disponibilizadas 12 vagas, sendo sete delas para a categoria sub-14 (atletas nascidos em 2007), uma vaga para o sub-12 (2009) e quatro para o sub-11 (nascidos nos anos de 2010 e 2011). O projeto foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte e é financiado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente da Usiminas com o apoio do Instituto Usiminas, e pela Colchões Polar.

Voleibol – Já o Projeto Ecomov Voleibol Ano V oferta 15 vagas para novos atletas. São 13 oportunidades para as categorias sub-14 e sub-15 masculino e duas vagas para o sub-13 e sub-14 feminino. Esse projeto foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente da empresa Usiminas e com o apoio do Instituto Usiminas.

Judô – São 30 vagas divididas entre dois projetos, Judocas de Aço e Caminho Suave, tanto para masculino, como para o feminino. Estão sendo ofertadas 15 vagas em cada. O Projeto Judocas de Aço foi aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte e visa a formação de atletas da faixa etária de 8 a 13 anos. É financiado por meio da Renúncia Fiscal do Imposto de Renda da Mineradora BEMISA e da Nippon Steel. Já o Projeto Caminho Suave foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e é para atletas das categorias sub-13, sub-15, sub-18 e sub-21. Ele é financiado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente da Colchões Polar, Consul, Daido Química e da Tecnofire.

Requisitos para participar das seletivas:

Projeto Ecomov Futebol de Base Ano III – Os testes serão realizados nos dias 22 e 23 de junho (terça e quarta-feira da semana seguinte) na Usipa. Para concorrer a uma das 12 vagas é necessário: ter nascido em um dos anos das categorias 2007, 2009, 2010 e 2011 e se apresentar no dia e horário de avaliação agendado.

Categoria sub-14 – avaliação na terça-feira (22/06) às 8h e/ou às 16h.

Categoria sub-11 e sub-12 – avaliação na quarta-feira (23/06) às 8h e/ou às 14h.

Projeto Ecomov Voleibol Ano V – As avaliações serão realizadas nos dias 22 e 24 de junho (terça e quinta-feira) na Usipa. As vagas são para meninos nascidos em 2007 e 2008 e meninas nascidas em 2008 e 2009. Interessados devem se apresentar em um dos dias e horário de avaliação.

Categoria sub-14 e sub-15 masculino – avaliação na terça e quinta-feira (22 e 24/06) às 8h e/ou na quarta e sexta-feira (23 e 25/06) às 16h.

Categoria sub-13 e sub-14 feminino – avaliação na terça-feira (22/06) às 8h e/ou na terça e quinta-feira (22 e 24/06) às 14h.

Projeto Judocas de Aço – Os testes serão realizados nos dias 23 e 25 de junho. Para concorrer a uma das 15 vagas é necessário: ter entre 7 a 14 anos e vir em uma das datas e horário da avaliação, na quarta e/ou sexta-feira às 8h, 14h ou 16h.

Projeto Caminho Suave – Os testes serão realizados nos dias 23 e 25 de junho. Para concorrer a uma das 15 vagas é necessário: ter entre 11 a 19 anos e vir em uma das datas e horário da avaliação, na quarta e/ou sexta-feira às 8h, 14h, 16h ou às 18h.

Nenhuma das seletivas exige inscrição prévia. Basta o atleta comparecer à Usipa portando documento com foto, máscara, garrafinha de água e roupas leves para treinar num dos dias e horários indicados em cada modalidade e suas respectivas categorias. Mais informações pelo telefone (31) 3801-4350.