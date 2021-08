Usipa conquista cinco medalhas no Campeonato Mineiro de Atletismo

No último fim de semana, a Usipa foi a Belo Horizonte participar do Campeonato Estadual Loterias Caixa Adulto de Atletismo e voltou para o Vale do Aço com 5 medalhas. O clube foi representado por 4 atletas, que competiram em provas de corrida e salto e trouxeram uma medalha de ouro, duas de prata e duas de bronze, comprovando a tradição usipense no atletismo.

A equipe formada por Caio Vinícius, Elias Justino, João Honorato e Julio de Jesus foi vice-campeã no revezamento 4x100m rasos. Caio ainda conquistou outras duas medalhas: bronze nos 200m rasos e no salto em distância. No salto com vara, dobradinha no pódio: João foi o grande campeão e Elias ficou com a segunda colocação.

O título estadual coloca João em outro patamar no salto com vara. “A conquista me possibilita brigar de igual para igual com os ‘caras grandes’ do esporte. Além disso, conquistei índice para participar dos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecerá em Brasília, no mês de outubro”, ressalta o único mineiro classificado na prova.

A volta das competições oficiais motiva os atletas. “Com os nossos atletas voltando a competir após um longo período sem disputas, pudemos perceber que eles têm treinado com mais intensidade e foco para conquistar bons resultados nos campeonatos”, detalha a coordenadora do Departamento de Atletismo da Usipa, Euzinete Reis.