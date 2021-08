Usipa disputa Campeonato Mineiro de Atletismo em Belo Horizonte

No próximo sábado (21), a Usipa participa do Campeonato Estadual Loterias Caixa Adulto de Atletismo. A competição acontece no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O clube disputará duas provas: revezamento 4×100 e salto em distância, com 4 atletas masculinos.

O campeonato promove o intercâmbio entre clubes federados de atletismo do estado e tem como objetivo proporcionar aos atletas aprimoramento físico e técnico, servindo de parâmetro para eventos de nível mais elevado. A competição também proporciona a confraternização entre os participantes, o que contribui para o desenvolvimento da modalidade em âmbito nacional.

“O desempenho dos nossos atletas no sábado pode levá-los ao Campeonato Brasileiro Master e aos Jogos Universitários, por exemplo. Estamos focados e temos certeza de que traremos bons resultados de Belo Horizonte, consagrando assim, o grande trabalho realizado pela nossa comissão técnica”, comenta a coordenadora do Departamento de Atletismo da Usipa, Euzinete Reis.