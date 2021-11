Nesta semana, o voleibol usipense tem um grande desafio nacional! Entre terça-feira (2) e sábado (6), a equipe Usiminas/Usipa disputa a Superliga C de vôlei masculino. A competição conta com 29 equipes, divididas em cinco sedes: Teófilo Otoni (Minas Gerais), Fortaleza (Ceará), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Suzano (São Paulo) e Timbó (Santa Catarina).

Em Teófilo Otoni, os times estão divididos em dois grupos. A Usiminas/Usipa está no grupo A e enfrenta América de Teófilo Otoni, Funel Uberaba e UV/Cedesbra. Os dois melhores de cada grupo se classificam para a próxima fase. O campeão da sede mineira garante vaga na Superliga B no ano de 2022.

A disputa da Superliga C dá grande visibilidade ao voleibol usipense. “É um momento ímpar, uma ótima oportunidade para apresentarmos nosso vôlei para o país. Mesmo com desfalques por conta de lesão ou trabalho dos nossos atletas, esperamos fazer bons jogos”, afirma o coordenador do Departamento de Voleibol da Usipa, Deivid Alves.

A maioria dos atletas usipenses é da equipe sub-22. “É um grupo bem jovem, com cerca de 70% de atletas sub-22. Mas que está preparado para o desafio de alto nível nacional e pronto para fazer grandes partidas e classificar para as semifinais”, comenta o técnico da equipe, Clóvis da Silva.

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa agradece a parceria da Prefeitura Municipal de Ipatinga para a disputa da Superliga C. O apoio ao esporte é fundamental para o bom desenvolvimento do atleta e da instituição que ele representa, além de dar maior visibilidade ao município que o incentiva.