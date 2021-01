Usipa inicia avaliações para o Projeto Ecomov Natação Ano IV

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa e o Instituto Ecomovimento iniciam na próxima terça-feira (2) as avaliações técnicas para o Projeto Ecomov Natação Ano IV. O objetivo do projeto é a formação de equipes de Natação para a disputa de Campeonatos Oficiais promovidos pela Federação Aquática Mineira (FAM) e pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Os testes serão aplicados até o dia 5 de fevereiro (sexta-feira).

“O Instituto Ecomovimento (Ecomov), em parceria com a Usipa (filiada à Federação Aquática Mineira), participará dos campeonatos nas categorias Mirim a Juvenil nos naipes feminino e masculino. Dessa forma, serão ofertadas 80 vagas para crianças e adolescentes, com idade de 09 a 16 anos, residentes da Região do Vale do Aço, para treinamento gratuito na Usipa, durante o período de um ano”, detalha o gerente de Esportes da Usipa, Josias Alves.

O Projeto Ecomov Natação Ano IV foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte. O mesmo é financiado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS Corrente da Usiminas com o apoio do Instituto Usiminas, da Univale Transportes e da Consul Cooperativa.

REQUISITOS

Para concorrer a uma das vagas, é necessário atender aos seguintes requisitos:

– ter nascido entre os anos de 2005 e 2012 (meninos e meninas de 9 a 16 anos);

– ter habilidade prévia em Natação (modalidades de nados);

– comparecer à Usipa entre os dias 2 e 5 de fevereiro (terça à sexta-feira) às 9h ou às 16h;

– trazer roupa de banho, toalha e óculos e touca de natação (se tiver estes últimos dois itens).

As avaliações duram, em média, duas horas. Não há necessidade de realizar inscrição prévia. Basta o atleta comparecer à Usipa, portando documento com foto, máscara e garrafinha de água na data e horário indicados.

RESULTADOS E PRÓXIMA SELETIVA

Esta será a quarta edição do Projeto Ecomov Natação. Entre os resultados das edições anteriores estão a convocação do técnico do projeto para coordenar a Delegação da Seleção Mineira em Mococa, conquistas em Campeonatos Mineiros e Regionais e a obtenção de índices para Campeonatos Brasileiros.