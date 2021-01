Usipa inicia seletiva do Projeto Ginastas Verdes

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa de Ipatinga, inicia no dia 26 de janeiro (terça-feira) as avaliações para do Projeto Ginastas Verdes. Os testes serão realizados até o dia 29 de janeiro (sexta-feira). O novo projeto pretende viabilizar o acesso de 60 crianças em situação de vulnerabilidade social a uma atividade esportiva que envolva a arte.

Por se tratar de um projeto aprovado no Edital Doce da Fundação Renova, financiado com recursos da própria instituição, a Usipa pode realizar as avaliações neste momento.

PRÉ-REQUISITOS

Para participar das avaliações, é necessário atender aos seguintes critérios:

– ter entre 6 e 13 anos de idade (meninos e meninas);

– usar máscara e trazer garrafinha ou copo individual;

– usar roupas leves adequadas para prática esportiva;

– apresentar-se na Usipa de terça à sexta-feira, às 9h, ou às 14h (a avaliação tem duração aproximada de 1 hora);

– ter renda familiar de até dois salários mínimos;

– vir acompanhado de um dos pais ou responsável para preenchimento de questionário socioeconômico.

MAIS SOBRE O PROJETO

O Projeto Ginastas Verdes é inédito na Usipa e vai oferecer treinos na modalidade esportiva e explorar os atributos culturais artísticos junto aos atletas. “Desta forma, pretende-se desenvolver a aprendizagem motora das crianças e aguçar a criatividade delas por meio dos atributos artísticos próprios da Ginástica. Somado a esta estratégia, serão realizadas oficinas sobre Educação Ambiental para que haja a conscientização dos beneficiários”, detalha o gerente de Esportes, Josias Alves.

Os beneficiários selecionados terão os nomes divulgados nos canais de comunicação da Usipa e treinarão no clube por um ano de forma totalmente gratuita. O Projeto Ginastas Verdes foi aprovado no Edital Doce da Fundação Renova e é financiado com recursos da própria instituição.