Usipa inicia temporada 2021 de Natação

O Departamento de Natação da Usipa, de Ipatinga, inicia nesta terça-feira (2), a temporada de treinos 2021 de natação. Fazem parte da equipe os alunos do Projeto Ecomov Natação Ano IV. Para esta temporada o calendário e a forma como serão disputadas as competições foram alteradas. No primeiro semestre todas as competições serão realizadas nos respectivos clubes, inclusive na Usipa. Árbitros da Federação Aquática Mineira (FAM) irão aos clubes, de forma presencial e com equipe reduzida, para validar os tempos conquistados pelos atletas locais nas piscinas.

O gerente de Esportes Josias Alves salienta que as competições realizadas neste formato não trarão prejuízo para os atletas. “As equipes da Usipa e da Federação estão preparadas para tomar todos os tempos e manter o quadro de ganhadores atualizado, tendo a possibilidade de participação em futuros campeonatos estaduais e nacionais”, disse.

Rômulo Ferreira, coordenador do Departamento de Natação, falou sobre as expectativas dos atletas para as competições. “Em um ano muito atípico temos ainda mais desafios para poder superar. Os atletas estão muito motivados por termos passado quase um ano inteiro sem competições”, finalizou.

Para o segundo semestre, a previsão é o retorno das competições ao modo tradicional, de forma presencial, reunindo os atletas de clubes diferentes em disputas. Mas esta previsão depende do andamento da pandemia e da vacinação em todo o país.

No último sábado (27) foi realizada uma assembléia ordinária para decisão dos clubes sedes dos campeonatos mineiros do segundo semestre. Participaram por videoconferência o Presidente da Federação Aquática Mineira, Eros Damasceno, e representantes dos principais clubes de Minas Gerais. A Usipa sediará o já tradicional Troféu Kurosa de Natação.

PROJETO

O Projeto Ecomov Natação Ano IV foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte. O mesmo é financiado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS Corrente da Usiminas com o apoio do Instituto Usiminas, da Univale Transportes e da Consul Cooperativa.

Os atletas selecionados treinam na Usipa gratuitamente pelo período de um ano e o objetivo é a formação de equipes de Natação para a disputa de Campeonatos Oficiais promovidos pela Federação Aquática Mineira (FAM) e pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).