Usipa participa de intercâmbio de atletismo em Governador Valadares

No próximo fim de semana (25 e 26), o Departamento de Atletismo da Usipa participa de mais um intercâmbio técnico na Estação Olímpica, em Governador Valadares (MG). Cerca de 20 atletas sub-14, 16, 18 e 23 disputam provas de arremessos, corridas, lançamentos, marcha e saltos. É o segundo encontro da parceria entre a Usipa e a Estação.

A maioria dos usipenses tem a oportunidade de treinar em pista sintética pela primeira vez. “As grandes competições nacionais acontecem em pista sintética, o que facilita muito a melhora individual dos nossos atletas”, comenta a coordenadora do Departamento de Atletismo da Usipa, Euzinete Reis.

Assim como no primeiro encontro, acontecem treinos gerais entre a equipe usipense e os convidados da Estação Olímpica. “Essa parceria ajuda principalmente nossos atletas mais novos, que não participaram de nenhuma competição neste ano. Portanto, essa experiência nos dá expectativa de grandes resultados na próxima temporada”, acrescenta Euzinete.

PROJETOS ATLETISMO USIPA ANO IV E LUCIMAR MOURA/USIPA

Os participantes do intercâmbio em Governador Valadares fazem parte dos Projetos Atletismo Usipa Ano IV e Lucimar Moura/Usipa. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, o Atletismo Usipa Ano IV é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente das empresas Ambev e Colchões Polar. Já o Lucimar Moura/Usipa credencia a Usipa como Centro de Formação de Atletismo e a torna apta a receber um repasse mensal da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para manutenção das suas ações.