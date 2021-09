Usipa participa do Campeonato Mineiro de Judô em Belo Horizonte

Neste sábado (4), judocas da Usipa participam do Campeonato Mineiro Sub-21 e Veteranos de Judô. A competição acontece na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte e marca o início das atividades competitivas da modalidade no ano de 2021 no estado. O sub-21 servirá como seletiva para o Brasileiro da categoria. A entrada de público não será permitida.

A Usipa será representada por 11 judocas, sendo que 8 lutarão pelo sub-21 e 3 vestirão o kimono contra veteranos. O campeonato mais tradicional de Minas Gerais reunirá quase 100 atletas de 15 clubes do estado. A Federação Mineira de Judô informa que está reiniciando suas atividades competitivas de forma gradativa, respeitando os protocolos de segurança.

“Os professores e praticantes, independentemente do nível, precisaram se adaptar e reestruturar a prática do judô, pois o esporte tem como pré-requisito o contato físico”, comenta o coordenador do Departamento de Judô da Usipa, Hevilmar Rocha, que acompanhará os atletas ao lado de Geisson Leno e Ramoni Toledo, da comissão técnica da associação.

Os judocas sub-21, em sua maioria, vão a Belo Horizonte em busca de experiência e competitividade. “Grande parte dos nossos atletas ainda é sub-18, mas mesmo competindo na categoria acima, todos têm chances de conquistar bons resultados e compor a equipe mineira nos brasileiros do esporte”, acrescenta Hevilmar.

PROJETO CAMINHO SUAVE ANO II

Os atletas que disputarão o Campeonato Mineiro Sub-21 fazem parte do Projeto Caminho Suave Ano II, que é financiado com o ICMS corrente das empresas Colchões Polar, Consul, Daido Química e Tecnofire.