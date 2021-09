Usipa promove ação esportiva no Parque Ipanema

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa, realiza neste sábado (11), uma ação esportiva no Parque Ipanema. Voltado para a promoção do esporte para a cidade de Ipatinga, o “Vôlei no Parque” é aberto a toda a população e tem início às 9h. A ação no principal ponto turístico do município é gratuita.

O evento é realizado pelo Projeto Ecomov Voleibol Ano V em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. “É também um momento de interação entre clube e sociedade, que tem a oportunidade de aprender sobre o esporte e conhecer um pouco do trabalho feito nas quadras da Usipa”, afirma o coordenador do Departamento de Voleibol, Deivid Alves.

O “Vôlei no Parque” tem a participação de professores, atletas e pais de atletas da Usipa e é voltado para a população do Vale do Aço interessada na prática de esportes e exercícios físicos. Para participar do evento basta comparecer ao local no dia e horário mencionados.

PROJETO ECOMOV VOLEIBOL ANO V

O Projeto Ecomov Voleibol Ano V é aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte. O projeto é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente da empresa Usiminas e conta com o apoio do Instituto Usiminas.