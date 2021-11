Começa hoje e vai até domingo (14), a 18ª Copa Usipa de Voleibol – Engenheiro André Mitikiewicz nas categorias sub-15 feminino e sub-16 masculino. A competição é aberta ao público e acontece no ginásio Tokinaka Takahashi e na quadra coberta da Usipa, em Ipatinga. As primeiras partidas são às 9h30, 13h30, 15h e 15h30 e a abertura oficial do torneio acontece às 16h30.

Além da Usiminas/Usipa, outras 6 equipes buscam o título da décima oitava edição do campeonato. São 4 times no feminino e 5 no masculino. Na primeira fase da disputa feminina, todos os times jogam entre si e as semifinais são realizadas em cruzamento olímpico (1ºx4º e 2ºx3º). Os dois vencedores se enfrentam na grande final, enquanto as equipes superadas disputam o terceiro lugar do torneio.

“É a primeira competição das atletas sub-15 e nossas expectativas são as melhores possíveis. Esperamos desempenhar um bom voleibol e representar bem a Usipa nesse campeonato de alto nível”, afirma Wérick Alvarenga, técnico do time feminino.

Pelo masculino, todos os 5 times também se enfrentam na fase classificatória, sendo que os dois melhores lutam pelo título da copa. O terceiro e o quarto melhores colocados se enfrentam para decidir quem fica com a medalha de bronze da competição.

“Nossos atletas se prepararam bastante para enfrentar equipes de nome, como Cruzeiro e Minas, que são adversários que não temos o costume de enfrentar aqui na região e esperamos fazer um bom torneio”, afirma Clóvis da Silva, técnico do sub-16 masculino.

A Copa Usipa está dentro do calendário da Federação Mineira de Voleibol. “É uma competição que tem o carinho de muitos clubes pelo fato da Usipa incentivar os trabalhos na base. Nossa expectativa é de sempre ficar entre os três primeiros e fomentar o voleibol na região, sempre fortalecendo nossa base”, detalha o coordenador do Departamento de Voleibol da Usipa, Deivid Alves.

PROJETO ECOMOV VOLEIBOL ANO V

Os atletas da Usiminas/Usipa fazem parte do Projeto Ecomov Voleibol Ano V, aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte. O projeto é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente da empresa Usiminas e conta com o apoio do Instituto Usiminas.