Neste sábado (20), a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, em Ipatinga, realiza a 2ª etapa do Circuito Shiai Premiado de Judô. As lutas acontecem no ginásio Tokinaka Takahashi para judocas nas categorias sub-13, sub-15, sub-18 e sub-21. A competição tem início às 8h e é aberta ao público.

Aproximadamente 70 atletas do Projeto Caminho Suave Ano II participam da disputa. “É a oportunidade dos judocas trabalharem toda a técnica aprendida durante o ano em uma competição oficial”, explica o coordenador do Departamento de Judô da Usipa, Hevilmar Rocha.

“A 2ª etapa do Shiai Premiado também nos possibilita vivenciar uma arbitragem mais competitiva”, acrescenta Hevilmar, lembrando que a 1ª etapa do campeonato aconteceu em junho e reuniu apenas judocas do Projeto Caminho Suave Ano II.

PROJETO CAMINHO SUAVE ANO II

A grande maioria dos atletas que disputam a 2ª etapa do Circuito Shiai Premiado de Judô faz parte do Projeto Caminho Suave Ano II, que é financiado com o ICMS corrente das empresas Colchões Polar, Consul, Daido Química e Tecnofire.