Usipa realiza Festival Adulto de Voleibol Feminino

A Usipa, realiza neste sábado (6), a partir das 14h, na quadra coberta, o primeiro Festival Adulto de Voleibol Feminino. Participarão do evento as equipes Usiminas/Usipa, Ipaminas Esporte Clube e o Equipe Edson de Voleibol, todas de Ipatinga.

Cerca de 40 atletas estão classificadas para disputar este amistoso. Para participar elas tem que ter acima de 18 anos, sem idade limite, e fazerem parte das equipes selecionadas. O objetivo é valorizar as atletas e seus clubes, promover atividade física para melhoria da qualidade de vida das atletas.

Para o coordenador do Departamento de Voleibol da Usipa, Deivid Alves, este amistoso é um incentivo motivacional para as jogadoras. “Muitas de nossas atletas são mães, donas de casa, trabalham fora e tem no vôlei a oportunidade de realizarem outro tipo de atividade. Na quadra elas se sentem valorizadas, motivadas e felizes. É outro tipo de reconhecimento, que elas dão muito valor”, pontuou.

Eduarda Stefany é atleta da Usipa desde os seus 15 anos, participou de várias competições nas categorias infantil e infanto-juvenil representando o clube e hoje atua como profissional da área. “São 13 anos treinando aqui e, como atleta adulto, treino com o intuito de buscar mais qualidade de vida, física e mental, sem deixar a competitividade de lado. Sou muito grata por participar deste Festival e vamos com tudo para ganhar essas partidas”, disse.

JOGO PREPARATÓRIO

Na quinta-feira (4), a equipe de voleibol feminino da Usiminas/Usipa enfrentou, em um jogo preparatório na quadra da Usipa, as meninas do Ipaminas Esporte Clube. O time da casa venceu por três sets a zero.