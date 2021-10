O Departamento de Atletismo da Usipa realiza, no próximo sábado (30), o Festival Intermunicipal de Atletismo. A programação tem início às 13h30 e conta com provas de arremesso, corrida, marcha atlética e salto para atletas de 9 a 16 anos, além da prova de 1000m para corredores de todas as idades.

O festival, que acontece na pista Juvenal dos Santos, na Usipa, em Ipatinga, tem como objetivo fomentar o atletismo na região e apresentar as diferentes modalidades dentro do esporte. A Usipa conta com atletas em várias dessas modalidades, desde o salto com vara à marcha atlética.

Os interessados em participar do Festival Intermunicipal de Atletismo devem entrar em contato com o Departamento de Atletismo da Usipa pelo email atletismo@usipa.com.br ou pelo telefone (31)3801-4379. O valor da inscrição é de R$10,00 por atleta.

ATLETISMO USIPA ANO IV E LUCIMAR MOURA/USIPA

Atualmente, o atletismo usipense tem dois projetos: Atletismo Usipa Ano IV e Lucimar Moura/Usipa. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, o Atletismo Usipa Ano IV é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente das empresas Ambev e Colchões Polar. Já o Lucimar Moura/Usipa credencia a Usipa como Centro de Formação de Atletismo e a torna apta a receber um repasse mensal da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para manutenção das suas ações.