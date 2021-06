Usipa realiza Torneio Rio Doce no próximo sábado

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa realiza neste sábado (5), o Torneio Rio Doce de Natação. A competição será realizada no parque aquático do clube e diferente das outras edições a entrada é permitida somente para dois convidados dos nadadores. Os atletas que vão competir no torneio integram o Projeto Ecomov Natação Ano IV e a turma de aperfeiçoamento da escola de natação do clube.

A competição contempla as categorias, mirim, petiz, infantil e juvenil nos nados crawl, peito, costas e borboletas, nas piscinas de 25 a 1.500 metros. Segundo o coordenador de Natação da Usipa, Rômulo Assis, o evento é de grande importância, pois, há a possibilidade dos atletas conquistarem índices para competições estaduais e nacionais previstas para o segundo semestre de 2021.

O coordenador acrescenta ainda que, apesar das paralisações da pandemia, os atletas estão motivados e bem preparados para o campeonato. “Os atletas têm se empenhado muito nos treinos, estão animados para o torneio e querem alcançar bons resultados para voltarem com tudo para as competições oficiais”, destaca Rômulo.

MEDIDAS ADOTADAS

O evento acontecerá no Parque Aquático Toshiaki Kurosa, ao ar livre e será cobrado o distanciamento social dos presentes e o uso da máscara durante toda a estadia no clube (regra válida também para os atletas, durante os intervalos). Além disso, será disponibilizado álcool gel para a higienização de todos e haverá aferição de temperatura na entrada do clube.

PROJETO ECOMOV NATAÇÃO ANO IV

O Projeto tem o objetivo de desenvolver o potencial dos atletas por meio das competições. Foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente das empresas Consul, Univale Transportes, Usiminas, com apoio do Instituto Usiminas.