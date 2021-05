Usipa recebe o 2º Circuito AR-4 de Vôlei de Praia

Pelo segundo ano consecutivo a Associação Esportiva e Recreativa Usipa será o palco do 2º Circuito AR-4 de Vôlei de Praia Masculino e Feminino, promovido pela Assessoria Regional Vale do Aço e Leste (AR-4) e pela Federação Mineira de Voleibol (FMV), em parceria com o clube. O evento acontecerá entre os dias 21 a 23 de maio e seguirá as recomendações sanitárias dos órgãos de saúde.

A competição que visa promover e valorizar ainda mais o vôlei de praia no Vale do Aço, além de incentivar o desenvolvimento técnico de atletas e técnicos da região, promete ser bem disputada, como explica o coordenador de voleibol da Usipa, Deivid Alves. “Nossos atletas querem competir. Se preparam para isso. Estão animados que, mais uma vez, vamos sediar a competição. Fico feliz em ver que a modalidade está crescendo na região e que temos, cada vez mais, atletas procurando a modalidade como uma opção no esporte.”

Para a atleta Hevelyn Maísa Venâncio, o vôlei de praia parece ser uma modalidade fácil por só ter dois atletas por time, mas é justamente isso que torna a prática desse esporte difícil. “O vôlei de praia é muito técnico. É você e sua parceira para resolver tudo. Por isso ele é tão apaixonante, além de nos proporcionar habilidades técnicas e bom condicionamento, ele é também divertido. É prazeroso competir nesta modalidade e fico muito feliz em poder fazer isso na minha região e no meu clube.”

Participará desta etapa atletas da Escola de Esportes da Usipa das categorias Sub-18 e Adulto. Cada jogador poderá trazer apenas dois convidados que deverão usar máscara durante toda a estadia no clube e manter o distanciamento social, regras válidas também para os atletas, durante os intervalos. Além disso, será disponibilizado álcool gel para a higienização de todos e haverá aferição de temperatura na entrada do clube.

PROJETO ECOMOV ANO V

Os atletas são da equipe Usiminas/Usipa e fazem parte do Projeto Ecomov Voleibol Ano V, aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente da empresa Usiminas, contando com o apoio do Instituto Usiminas.