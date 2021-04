Usipa retoma atividades esportivas

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa, de Ipatinga, retomou nesta segunda-feira (5), as atividades esportivas. A retomada foi autorizada pela Prefeitura de Ipatinga após assinatura da Lei 4.139, de 30 de março de 2021, que inclui as atividades esportivas como serviços essenciais no município.

A lei orienta a retomada segura das atividades físicas e esportivas no município de Ipatinga no período estabelecido como onda roxa pelo Comitê Extraordinário Covid-19, do governo do Estado. Até o momento, o prazo para término da onda roxa foi estendido para dia 11 de abril, próximo domingo.

O clube continua fechado para o lazer, seguindo as determinações da Deliberação nº 130, de 3 de março de 2021, do Comitê Extraordinário Covid-19. As piscinas, área de churrasco e playground permanecem fechados até domingo. O zoológico e a sauna, que também permanecem fechados, não têm data definida para reabertura.

“Seguimos todas as orientações e protocolos de biossegurança para que nossos atletas possam continuar os treinos, sem comprometer a saúde de ninguém. Nos adaptamos a essa nova realidade e temos toda estrutura para receber nossa equipe, nossos atletas e, assim que liberarem, nossos sócios também”, salientou o gerente de Esportes, Josias Alves.

PROTOCOLOS

Ao adentrarem nos ônibus de transporte da Usipa, os atletas são orientados a usar a máscara, manter o distanciamento seguro e a higienização das mãos. Chegando ao clube, forma-se uma fila e a temperatura de cada um deles é aferida. Ainda de máscara, o aluno pode, então, se dirigir ao local dos treinos após higienizar as mãos com álcool em gel nos dispositivos espalhados pelo clube.

“Após nosso retorno em janeiro, fizemos adaptações em nossas modalidades. Nas piscinas, o distanciamento é mantido pelas raias e marcações com bóias na hidroginástica. Nas demais modalidades, as aulas foram mantidas em espaços abertos, mas com distanciamento maior entre os alunos”, enumera Josias.

Os atletas que tiverem dúvidas sobre o retorno aos treinos podem entrar em contato com a Usipa pelo telefone (31) 3801-4350 e solicitar informações.