No próximo domingo (28), o estádio Lanari Júnior, na Usipa em Ipatinga, será palco de mais um Torneio da Amizade – Troféu Liespe de Futebol Fut7. A 10ª edição da disputa é para atletas da categoria sub-10 e conta com a participação de 6 equipes: Usipa, Ecomov, Acesita, Filadélfia, Iguaçu e RPS. O evento é aberto ao público e tem início às 8h.

Diferentemente de outras competições, o Torneio da Amizade não tem um caráter exclusivamente competitivo, mas sim de interação e coleguismo entre os participantes. Mesmo sendo adversários dentro de campo, a intenção é que se enfrentem com respeito, fazendo valer assim, o conceito de amizade.

O campeonato estimula a competição sadia e celebra o futebol entre as diversas equipes da região. O tradicional torneio é realizado anualmente para variadas categorias de base do Vale do Aço e adjacências.

PROJETO ECOMOV FUTEBOL DE BASE ANO III

Os atletas que participam do 10º Torneio da Amizade – Troféu Liespe de Futebol Fut7 fazem parte do Projeto Ecomov Futebol de Base Ano III. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o projeto é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente da empresa Usiminas, contando com o apoio do Instituto Usiminas e da Colchões Polar.