Usipense é bronze no Brasileiro de Atletismo Sub-16

No último fim de semana, cinco atletas da Usipa disputaram o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Sub-16 de Atletismo. Cerca de 500 atletas de 102 clubes participaram da competição, realizada em Cascavel, no Paraná. O grande destaque usipense foi Thaillon Profeta, que conquistou o terceiro lugar nos 5000m de marcha atlética.

O jovem de 14 anos cruzou a linha de chegada com pouco mais de meia hora. “Thaillon fez uma ótima prova, marchando tecnicamente perfeito e não recebeu nenhuma advertência dos juízes, o que mostra que estamos no caminho certo”, afirma a coordenadora do Departamento de Atletismo da Usipa, Euzinete Reis.

A competição de entrada no calendário nacional da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) foi a primeira de nível nacional dos atletas. Além de Thaillon, representaram a cidade de Ipatinga os seguintes atletas: Daniel Dias, Gabriela Reis, Luan Robert e Yasmin Lana, que disputaram provas de arremesso, corrida, lançamento, marcha e salto.

A equipe foi preparada para enfrentar de igual para igual os demais competidores, esperando classificar os atletas entre os 10 melhores da categoria. “80% do nosso objetivo foi concluído. Mesmo competindo debaixo de chuva, todos fizeram boas provas e estão de parabéns”, acrescenta Euzinete.

PROJETOS ATLETISMO USIPA ANO IV E LUCIMAR MOURA/USIPA

Os atletas que competiram no Paraná fazem parte dos Projetos Atletismo Usipa Ano IV e Lucimar Moura/Usipa. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, o Atletismo Usipa Ano IV é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente das empresas Ambev e Colchões Polar. Já o Lucimar Moura/Usipa credencia a Usipa como Centro de Formação de Atletismo e a torna apta a receber um repasse mensal da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para manutenção das suas ações.