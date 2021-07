Problema na Plataforma Lattes preocupa comunidade científica

Por William Argolo





Desde o último dia 24, os sistemas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) encontram-se fora do ar. A indisponibilidade da plataforma lattes compromete o acesso a currículos de pesquisadores, editais e outros procedimentos ligados à pesquisa no Brasil.

O CNPq é uma entidade ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, responsável pelo fomento à pesquisa no país. De acordo com publicação feita no Twitter @CNPq_Oficial, o órgão alega que o problema que causou a indisponibilidade dos sistemas já foi diagnosticado em parceria com empresas contratadas e os procedimentos para a sua reparação foram iniciados. Além disso, o CNPq já dispõe de novos equipamentos de tecnologia da informação e a migração dos dados já tinha iniciado antes do ocorrido. Segundo a entidade, existem backups cujos conteúdos estão apoiando o restabelecimento dos sistemas, portanto os usuários podem ficar tranquilos, visto que não há perda de dados da Plataforma Lattes. A restauração do acesso ao site ainda não tem data prevista.

Serviço:



Para esclarecimentos de dúvidas, o CNPQ disponibilizou a Central de Atendimento pelo telefone 61 3211 4000 e o e-mail cnpq@mctic.gov.br.