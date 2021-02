Ações da Usiminas conquistam “top pick” do setor siderúrgico na América Latina

Por William Saliba

A Usiminas e a Gerdau têm, ambas, recomendações “outperform” pelo Bradesco BBI, sendo que USIM5 é “top pick” do setor siderúrgico na América Latina. O banco mantém preço-alvo de R$ 20 para a Usiminas, frente R$ 14,35 de fechamento na quarta-feira, e de R$ 31 para a Gerdau, frente R$ 20,09.

Em relatório, o Bradesco BBI destacou que confirmou a informação de que Usiminas e outras produtoras anunciaram alta de cerca de 15% nos preços das chapas de aço em fevereiro. Produtoras de aços longo também elevarão o preço em 15%. Em janeiro, a alta fora de 10%.

Segundo informa o portal App Investe, o banco avalia que as fabricantes buscam compensar pela demanda saudável e alta do preço da matéria prima, mas afirmam que pode ser mais difícil implementar as altas desta vez. A alta pode, no entanto, levar a ganhos acima da média antes de atrair importações ao mercado doméstico.

O presidente da Usiminas, Sérgio Leite, compartilha com este jornalista a sua satisfação. “É um auspicioso resultado, fruto do empenho de toda nossa equipe e do nosso posicionamento no mercado.” – comemora.