Por William Saliba

As ações da Usiminas encerram o ano de 2020 com excelente resultado na Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). O Resultado do Desempenho das Ações da empresa foi B3 em 2020.

Em contato com este jornalista na manhã deste sábado (2), o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, comemora mais um excelente índice. A companhia ficou entre as 10 empresas com a maior valorização das ações: 55 %.