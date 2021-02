Adeus Franscismar. Vá alegrar os anjos!

Por William Saliba

Esta é uma notícia que eu não gostaria de dar. Faleceu, vítima da Covid-19, o ator e humorista Franscimar Vasconcelos. Ele estava internado desde dezembro último no Hospital Municipal de Ipatinga. A covid-19 gerou problemas pulmonares, cardíacos e renais. O seu quadro se agravou sendo necessário ser submetido à hemodiálise. Francismar não resistiu e partiu no final da tarde desta segunda-feira (1).

Conheci Francismar ainda adolescente. Ele e o seu parceiro de palco no tradicional Showriso, Ademar Pinto Coelho, começaram jovens na arte de entreter e fazer sorrir as pessoas. Em 1966, com apenas oito anos, Francis – como às vezes o chamava – e Ademar, com 11 anos, se uniram a Nilo Alves para formar o trio de pequenos palhaços denominado “Lacraia e seus componentes”.

SHOWRISO

Segundo o site “Eu Amo Ipatinga”, em 1987, Ademar criou o Showriso, no qual ele contava piadas e interpretava alguns personagens, enquanto o músico Washington Salvador tocava violão. Três anos depois, Francismar começou a fazer um show parecido com o de Ademar: “Ele Conta, Ela Canta”, no qual ele contava piadas e Claudinha tocava violão.

Em setembro de 1990, os dois se juntaram e mantiveram o nome Showriso. O espetáculo passou a ter a formação: Ademar, Francismar e Washington até 1994. Posteriormente, entrou o Jorge Lemos, que tocou por mais dez anos.

Com a saída de Jorge Lemos, os outros integrantes resolveram não convidar mais ninguém para fazer parte do elenco, visto que estavam se saindo muito bem nos shows. A dupla de atores apresentou o espetáculo humorístico inúmeras vezes, contaminando com irradiante alegria públicos de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

No palco, Francismar Vasconcelos era um contador de piadas, enquanto Ademar Pinto Coelho atuava como protagonista de situações divertidas. Mais tarde, os atores voltaram à cena como uma dupla caipira, que através de “prosas”, abordavam com humor as diferenças entre a vida rural e urbana.

Em 1998, Francismar foi agraciado pela Câmara de Ipatinga com a Medalha do Mérito Legislativo.

Seu parceiro nos palcos, o ator e diretor Ademar Pinto Coelho, se manifestou nas redes sociais sobre a perda do amigo: “Hoje, uma notícia sem graça nenhuma. Meu querido amigo Francismar perdeu a batalha para a Covid. Me faltam palavras para descrevê-lo, tamanha a emoção. Vou levar comigo os muitos bons momentos que juntos vivemos nesses 60 anos de amizade e 55 de humor… 30, só no ShowRiso. Aplausos eternos.”

Francismar, natural de São Miguel do Mutum, completaria 62 anos nesta terça-feira (2), quando será sepultado, em Ipatinga. Não haverá velório, devido às normas sanitárias, em função da pandemia.

A cultura mineira perdeu um grande talento, no entanto tenho certeza que Francis continuará distribuindo alegria e boas risadas no plano espiritual.