O presidente da Usiminas, Sergio Leite de Andrade, será homenageado com o título de Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro. O Projeto de Resolução 650 que concede a honraria, de autoria do deputado estadual André Correa, foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa fluminense, no último dia 7 de novembro.

A família de Sérgio Leite, nascido em Belo Horizonte, tem origem no Rio de Janeiro. Os avós paternos do homenageado se mudaram para capital mineira na década de 1930. Ele foi o primeiro de uma geração a nascer em Belo Horizonte e tem sua vida vinculada a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro.

“Recebi, com imensa alegria, o título de Cidadão Benemérito do Estado, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Muito me honra.” – comemora o homenageado.