Bolsonaro deve retornar ao Vale do Aço

Por William Saliba

Bolsonaro deve voltar ao Vale do Aço. Isso é o que revela o vereador de Coronel Fabriciano, Lincoln Drumond Neto (DEM), que participou em Brasília, da solenidade de assinatura do marco legal do transporte ferroviário, convidado pela Secretaria de Governo da Presidência da República. O projeto prevê investimentos da ordem de R$5 bilhões no trecho da região do Ipatinga até a cidade de São Mateus, no Espírito Santo.

“Fiquei muito grato à receptividade do presidente Bolsonaro e a forma como ele ouviu as nossas reivindicações de investimentos para o município de Coronel Fabriciano. O presidente nos encaminhou para a Secretaria de Relações Institucionais e recomendou a atenção de seus assessores, pois, segundo o próprio Bolsonaro, ele deseja voltar em breve à região com outras boas notícias”, informa Lincoln.

O vereador Lincoln também foi recebido no gabinete do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após acompanhar a live semanal do chefe do Executivo, a convite do próprio presidente. Em sua audiência, o parlamentar do Vale do Aço convidou Bolsonaro para voltar à região e ver de perto, entre outras pautas do Governo Federal, as obras de duplicação da BR-381.

RODOVIAS

O projeto de concessão das rodovias prevê a exploração da infraestrutura e da prestação de serviço público de recuperação, operação, manutenção e melhorias do nível de serviço da rodovia BR-262/ES, no trecho entre o entroncamento com a BR-101(B), em Viana (divisa do Espírito Santo) BR-262 em Minas Gerais, além do entroncamento com a BR-381 em João Monlevade. Outro trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares também está assegurado na concessão da BR-381.