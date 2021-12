De casa nova, no Condomínio Village Nobre, em Ipatinga, o empresário Anderson Franco está abrindo as portas da residência para amigos, colaboradores, familiares e pessoas próximas, neste final de ano. O primeiro convidado foi o também empresário, Altair Vilar e sua esposa Mara Vilar, respectivamente, presidente e vice-presidente social do Cartão de Todos – cartão líder em descontos em estabelecimentos e empresas das áreas de saúde, educação e lazer, que comemora 20 anos de história em 2021.

Hoje são mais de 300 clínicas associadas e credenciadas pelo Cartão de Todos, em todos os estados brasileiros, que realizam por mês quase 1 milhão de consultas (entre atendimentos médicos, odontológicos, exames e outros).

JANTAR ESPECIAL

Anderson, que é um dos principais franqueados do Cartão de Todos no Brasil, recebeu Altair e a esposa, Mara Vilar, na noite da última quarta-feira (15), com jantar especial para agradecer o casal – referência em sua vida pessoal e profissional – e celebrar o sucesso coorporativo. Além de reforçar os laços de amizade, o anfitrião homenageou os amigos com a entrega das chaves da casa, mantendo as portas sempre abertas. A nova residência de Anderson é considerada um dos maiores empreendimentos imobiliários de Minas Gerais.

“Altair é um grande exemplo de pessoa para mim. Seus feitos o destacam no cenário mundial como um grande empreendedor, mas, além disso, ele é uma pessoa admirável. Sou muito grato. É minha referência! Um exemplo que eu tenho orgulho de poder chamar de amigo. E a Mara é uma pessoa extraordinária, conselheira, de um coração enorme. As portas da minha casa sempre vão estar abertas para eles”, celebra Anderson.

Na ocasião, o chef Alessandro Loureiro, à frente do restaurante Dom, ficou responsável pelo menu e apresentou pratos típicos da culinária brasileira aproveitando ingredientes típicos da terra. A noite foi animada por acordes de pianos apresentados pela Sax Music (no piano Leandro Martins; saxofone, Joeliton José e vocal, Bianca Martins).

HOMENAGEM

O anfitrião também foi homenageado. Antes da refeição, Altair entregou ao empresário Anderson Franco o livro Administração Solidária, de sua autoria, que apresenta o modelo de gestão do Cartão de Todos, que transformou a vida de mais de 4 milhões de famílias brasileiras. Dentro do princípio de que o lucro não é objetivo e sim consequência, a empresa que sempre procurou atender como prioridade as necessidades sociais, tornou-se o maior cartão de descontos do Brasil, presente em todos os estados da União.

“Fico honrado! Muito feliz em receber pessoas tão agradáveis e amigas e ainda ser reconhecido pelo nosso diretor-presidente Altair Vilar e sua esposa Mara Vilar, que tem papel preponderante na minha formação. O livro é referência em gestão e seus conceitos nos ensinam realmente a fazer uma administração solidária numa visão de inclusão social. É uma gratidão sem limites”, agradece Anderson, que recebeu os convidados ao lado da mãe Marlene, o irmão Ruy e amigos.