Falece nesta quinta-feira, médico Júlio Tahara

Filho do casal Numemi (falecido) e Tsuya Tahara, pioneiro em Ipatinga, faleceu nesta quinta-feira, às 16h30, no Hospital Metropolitano da Unimed, em Coronel Fabriciano, aos 61 anos, o médico Júlio Tahara. Internado há vários dias, Tahara foi vítima de consequências de Covid-19, que exigiram também o procedimento de cateterismo e hemodiálise.

O velório do corpo será nesta sexta-feira (16), a partir de 8h, no Funeral Hall, no Novo Centro de Ipatinga. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Senhora da Paz, às 11 h.

Tahara foi o primeiro ipatinguense de descendência japonesa formado em medicina. Ele se graduou na UFMG, em Belo Horizonte, e se especializou em cirurgia plástica.

Os seus pais chegaram em Ipatinga, onde formaram a família, em 1959, para trabalhar dando suporte aos expatriados japoneses que participavam da construção da Usiminas. Júlio deixa dois filhos, Julia e Gustavo Tahara.