Fernando Sales: Covid-19 leva mais um pioneiro

Depois de vários dias internado na UTI do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, o pioneiro do ramo ótico da Região Metropolitana do Vale do Aço, Fernando Sales, faleceu na manhã desta quinta-feira (14), vítima de Covid-19. Fernando era casado com empresária Fátima Sales, ex-presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da CDL/Aciapi e Cidadã Honorária de Ipatinga.

Especializado em Óptica, Fernando começou a sua carreira no Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, em 1962, como chefe de laboratório de uma ótica da cidade. Anos depois, iniciou a sua vida de empresário do setor em Ipatinga. Em setembro de 1976, fundou ao lado de sua esposa, o Ponto Ótico, no Bairro Veneza, que possui um laboratório digital referência no setor, atendendo no varejo e grandes corporações brasileiras.

Fernando Sales nasceu no dia 24 de agosto de 1946, em Chalé, na Zona da Mata mineira. Chegou à Ipatinga em 1962, onde conheceu sua esposa Maria Rosa de Fatima Sales da Fonseca, com a qual teve três filhos, os médicos Fernanda Salles, Felipe Salles e George Salles. Ele deixa também os netos Maria Fernanda, Gustavo e Gabriel.

Seu corpo deixará o Hospital Márcio Cunha direto para o Cemitério Senhora da Paz. Haverá um cortejo de carros saindo do HMC às 16h, seguido de culto de 15 minutos. O sepultamento será às 17h desta quinta-feira.

(Matéria atualizada)