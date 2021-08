GOVERNO DE MINAS TEM NOVA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO

NEWS LETTER – WILLIAM SALIBA (27/08/2021)

ZEMA INDICA CRISTIANA KUMAIRA

A presidente regional da Câmara de Comércio Brasil-Líbano e conselheira da Fundação Libanesa de Minas Gerais, Cristiana Kumaira, é a nova titular da área de Comunicação do Governo de Minas Gerais. Ela deixa a gerência-executiva do circuito Praça da Liberdade, para assumir o cargo. A nova subsecretária de Estado é formada em Relações Públicas pela PUC-BH, pós-graduada em Comunicação e Gestão Empresarial pelo IEC/PUC e em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas.

RAÍZES NO LESTE

Cristiana tem raízes na Região Leste mineira. Ela é filha do ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o falecido deputado Kemil Kumaira, líder político de Teófilo Otoni. Cristiana também foi diretora regional da Claro, em Minas Gerais.

ANTIGA TITULAR

Quem transfere o cargo para Cristiana Kumaira é a jornalista Amália Goulart. A subsecretaria substituída está indo para o jornal O Tempo. Antes de integrar o Governo Zema, Amália teve passagem pelo Hoje em Dia, jornal do qual eu fui colunista e chefe de sucursal por mais de seis anos.

***

LIBERDADE, AGORA OU NUNCA

Os patriotas da Região Metropolitana e do Colar Metropolitano do Vale do Aço irão se manifestar em Ipatinga, no próximo dia 7 de setembro, junto às diversas cidades brasileiras que farão grandes mobilizações, exigindo “respeito à Constituição Federal e eleições transparentes”. O jornalista Joel Souto, um dos coordenadores do evento, informa que na programação estão previstos: ida de caravana regional à Brasília; vigílias de 24 horas nas igrejas cristãs, jejuns coletivos e orações pela Pátria; motociata e concentração junto com os caminhoneiros no trecho da BR-381 entre Caixa Federal e o prédio da InterTV/Globo, com arrecadação de alimentos não perecíveis pela Capelania Unicev.

MOTOCIATA

No dia 7 de setembro, a partir das 6h, será interrompido parcialmente o trânsito nas BRs 381 e 458 (saídas de Ipatinga para BH, Governador Valadares e Caratinga). A partir das 8h, sairão motociatas e carreatas de vários bairros de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso em direção à concentração no Bairro Horto. Haverá suporte integral aos caminhoneiros, enquanto durar a paralisação.

***

ROMPIMENTO

Em 15 de maio último, no Carta de Notícias TV (https://cos.tv/videos/play/27939845176333312), em análise da geopolítica mundial, eu já prenunciava o rompimento institucional brasileiro, suscitado recentemente em vídeo pelo presidente da República. Nesta semana, Bolsonaro pediu a seus apoiadores que, “abram os olhos dos vizinhos” (os que ainda não despertaram para a realidade do momento). O rompimento parece iminente.

***

INDEPENDÊNCIA OU MORTE

O publicitário e autor Carlos Roberto Medina, lança no próximo dia 16 de setembro, em Governador Valadares, o livro “Brazil, Brasil, os 200 anos da Independência”. A noite de autógrafos será na Pizzaria Porto Bello, com a presença de pessoas de renome do Leste mineiro.

***

FEIJÃO AMIGO

A Revista Empresarial promove neste sábado (27), partir das 12h30, a VI Feijoada Beneficente Empresarial, na Vila RKG, em Timóteo. No evento beneficente, coordenado pelo diretor da publicação, Edeoberto Carvalho, além do tradicional cardápio, serão sorteados brindes cedidos pelos patrocinadores e apresentações culturais com música e dança. Mais detalhes pelo telefone (31) 98751–2919.