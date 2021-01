Novo prefeito de Ipatinga nomeia seus secretários

Após tomar posse, na tarde desta sexta-feira (1º), o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PSL), nomeou parte do secretariado. O evento de nomeação ocorreu no gabinete do prefeito. Algumas secretarias ainda não tiveram os nomes dos secretários definidos, mas o objetivo é que no início da próxima semana sejam divulgados.

Gustavo Nunes e seu vice-prefeito, Alexsandro do Espírito Santo de Oliveira (Allex Imóveis), concorreram pela primeira vez ao executivo. Eles foram eleitos com 45 mil 980 votos, o que corresponde a 40,90% dos votos válidos.

SECRETÁRIOS NOMEADOS

Em portarias publicadas na noite de hoje, no Diário Oficial do Município de Ipatinga, foram nomeados os seguintes secretários e secretários adjuntos:

Roberto Silva Soares – Secretário de Governo

Mateus Alves Shinzato – Secretário de Fazenda

Juliano Nogueira Morais – Secretário de Saúde

Glennia Geane de Souza Louback – Secretária Adjunta de Saúde

Alexsandro Espírito Santo Oliveira – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Alessandro Máximo Lima – Secretário de Cultura, Esporte e Lazer

Lucas Brum – Secretário de Dados

Léo Werneck – Secretário de Comunicação

Jane Aguiar Figueiredo – Secretária Adjunta de Comunicação

Matheus Lima Braga – Secretário de Administração

Sidnei Bispo – Secretário de Planejamento

Daniel Andrade Resende – Procurador Geral

Breno Inácio da Silva – Procurador Adjunto

Decio Camargos de Aguiar Junior – Secretário de Segurança Pública e Convivência Cidadã

Maria Júlia Bomfim Pereira – Secretária Adjunta Segurança Pública e Convivência Cidadã

Jany Mara Bartolomeu Félix do Nascimento – Secretária de Assistência Social

Mauro Antonio Nunes – Gabinete da Secretaria – Secretário Adjunto de Assistência Social

Celio Roberto de Andrade – Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente

POSSE

A cerimônia de posse do prefeito Gustavo Nunes (PSL), seu vice, Allex Imóveis, e os 18 vereadores foi realizada no Plenário da Câmara Municipal de Ipatinga, no final da tarde desta sexta-feira. O evento foi transmitido ao vivo pelos canais de comunicação da Câmara e teve a presença restrita do público, sendo dois convidados por eleito.

No discurso de posse, Gustavo destacou o compromisso firmado e cumprido durante seu mandato de vereador e fez questão de reafirmar ao povo de Ipatinga: “Sempre manterei minha postura ética, honesta, transparente e responsável, primando pelo desenvolvimento da nossa cidade e qualidade de vida dos cidadãos. Parabenizo os vereados e a nova mesa diretora da Câmara, e peço que trilhemos juntos esse caminho, sempre buscando o bem comum do povo ipatinguense”, afirmou o prefeito.

“Meus sinceros agradecimentos a minha família, equipe de gabinete, equipe de campanha, e ao povo que confiou a mim e ao Allex as chaves de Ipatinga. Estamos empossados e prontos para o trabalho”, finalizou.