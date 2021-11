O funcionamento do Posto Avançado da Polícia Federal (PF) em Ipatinga terá início na segunda quinzena de janeiro de 2022. Além das atividades judiciárias, administrativas e de investigação, a unidade atenderá a Região Metropolitana e o Colar Metropolitano do Vale do Aço, com a emissão e renovação de passaportes. A PF funcionará no segundo piso do Shopping Vale do Aço.

Uma outra unidade da PF também será instalada em Manhuaçu. Juntas, estas duas subseções terão sob sua jurisdição 77 municípios, abrangendo uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas. A meta é que sejam realizados 400 atendimentos diários, sendo 200 para emissão do passaporte e outros 200 para retirada.

Competirá também ao Posto Avançado, além dos passaportes, a função emitir autorização para porte de armas, controle de produtos químicos e fiscalização de empresas de segurança privada, entre outras. Até então, toda população da região Leste do Estado era atendida somente pela Delegacia da PF de Governador Valadares.